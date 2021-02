Die Polizei ermittelt Trio hebelt Geldautomaten in Lappersdorf auf

Am Sonntag, 14. Februar, wurde ein Sparkassen-Geldautomat von drei unbekannten Tätern angegangen. Trotz massiver Gewalteinwirkung hielt der Automat stand und die Täter mussten ohne Beute fliehen.

Lappersdorf. Gegen 2.30 Uhr betraten drei Männer den Vorraum einer Sparkasse in der Regensburger Straße und hebelten den dort aufgestellten Geldautomaten auf. Nachdem sie die äußere Abdeckung entfernen konnten, scheiterten sie jedoch an dem eigentlichen, gut geschützten Geldbehältnis, sodass sie wenige Minuten später das Geldhaus fluchtartig verließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die Täter waren circa 25 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet. Sie führten große Werkzeuge zum Aufbrechen des Geldautomaten mit sich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Regensburger Straße in Lappersdorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Nummer 0941/ 506-2888 zu melden.