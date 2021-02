Unfallflucht Nach Fahrstreifenwechsel eines Unbekannten – Pkw touchiert Schutzplanke

Am Samstag, 13. Februar, gegen 10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Skoda-Kombi die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Holledau. Zwischen den Anschlussstellen Ponholz und Regenstauf wechselte der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Skoda plötzlich, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, vom rechten auf den linken Fahrstreifen der Autobahn.

Regenstauf. Dabei scherte der unbekannte Fahrzeugführer so knapp vor einem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw aus, dass dessen Fahrzeugführer eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver nach rechts einleiten musste. Der Fahrzeugführer touchierte dabei die rechte Schutzplanke.

Der unbekannte Fahrzeugführer des silbernen Skoda-Kombi entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Pkw ist bislang bekannt, dass es sich um einen silbernen Skoda-Kombi mit tschechische Zulassung Handelt. Durch den verunfallten Fahrzeugführer konnte noch das tschechische Teilkennzeichen "YZ" abgelesen werden.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 5062921 entgegen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein am Pkw ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro und an der Schutzplanke ein Schaden in Höhe von 900 Euro.