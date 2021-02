Einsatz in Willmering Nebengebäude in Flammen – Feuerwehr kann Übergreifen auf Hauptgebäude verhindern

Am Freitag, 12. Februar, um 11 Uhr, wurden Polizei und ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften nach Willmering in die Straße „Am Anger“ gerufen. Ein Anwohner hatte im Nebengebäude eines als Veranstaltungshalle genutzten ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes Rauch und mehrere Knallgeräusche bemerkt und verständigte umgehend den Notruf.