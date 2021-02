Zeugen gesucht Lkw drückt Pkw gegen Leitplanke und flüchtet

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 11. Februar, kam es in der Leibnizstraße in Regensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Lkw entfernte sich vom Unfallort.