Unfall bei Kallmünz Vorfahrt missachtet – Opel prallt in Bus

Foto: vifogra

Am Dienstag, 9. Februar, 7.15 Uhr, war die Fahrerin eines Opel auf der Staatsstraße 2165 von Kallmünz in südlicher Richtung unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Staatsstraße Richtung Burglengenfeld übersah sie einen aus Duggendorf geradeaus entgegenkommenden Omnibus, missachtete dessen Vorrang und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen.