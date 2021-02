Unfall bei Holzheim Zu schnell unterwegs – Autofahrerin verliert auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle

Auf der Kreisstraße R15 im Waldstück zwischen Kallmünz und Dornau verunglückte am Mittwoch, 10. Februar, kurz nach 11 Uhr, eine Frau mit ihrem Daihatsu.

Holzheim am Forst. Infolge schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte haarscharf an einem Verkehrszeichen vorbei und geriet schließlich auf die gegenüberliegende Straßenseite die Böschung hoch. Dort verlor der Pkw vollends die Bodenhaftung, wurde noch von einem Baum abgebremst und kam hängend im Gehölz zum Stillstand. Die Fahrerin war nur leicht verletzt und wurde vom BRK in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, dessen Zeitwert auf 2.000 Euro geschätzt wird, erlitt Totalschaden.

Es war ein glücklicher Zufall, dass zum Zeitpunkt des Schleudervorganges kein Gegenverkehr herrschte und somit gravierendere Unfallfolgen ausblieben. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich sein kann!