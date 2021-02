Landgericht Regensburg Prozess wegen Vergewaltigung – Suche nach der Wahrheit gestaltet sich schwierig

Der Prozess gegen den 30-Jährigen wird am 11. Februar fortgesetzt. Foto: Ursula Hildebrand

Was ist im Mai 2020 in einer Wohnung in Ihrlerstein wirklich passiert? Kam es zu Vergewaltigungen? Den Antworten zu diesen Fragen ist das Landgericht Regensburg auch am Donnerstag, 4. Februar, nicht wirklich näher gekommen. Am dritten Verhandlungstag gegen einen heute 30-Jährigen aus dem Irak sagten Polizeibeamte zu den Ermittlungen aus.