57-Jähriger verstorben Obduktion nach tödlichem Höhlenunfall – keine Anzeichen für Fremdeinwirkung

Foto: Ursula Hildebrand

Am späten Samstagnachmittag, 6. Februar, kam es in Dietfurt an der Altmühl im Ortsteil Mühlbach zu einem Höhlenunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann tödlich verunglückte. Der Leichnam wurde am Dienstag obduziert.