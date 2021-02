Die Polizei warnt Betrugsversuch mit einem angeblichen Millionenerbe

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag und am Montag, 5. und 8. Februar, wurden bei der Polizeiinspektion Furth im Wald zwei Fälle gemeldet, in denen jeweils eine angeblich sterbenskranke Person aus Frankreich mangels Erben dem Kontaktierten 1,5 Millionen bzw. 800.000 Euro vererben wolle.