Cham Lkw bleibt an Dachüberschuss hängen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 8. Februar, gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Sattelzug die Ortsdurchfahrt von Schlondorf in Cham. Er schätzte dabei wohl die Höhe seines Lkws falsch ein, da er am Dachüberschuss eines dortigen Wohnanwesens einer 85-Jährigen hängen blieb.