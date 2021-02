Kurios Faschingskostüm löst am Regensburger Hauptbahnhof Polizeieinsatz aus

Foto: 123rf.com

Am Montagmorgen, 8. Februar, entdeckte eine Frau einen Koffer, der im Gleisbereich in der Nähe des Hauptbahnhofes in Regensburg lag. In dem offen liegenden Koffer konnte man eine Polizeimütze sowie eine Pistole erkennen, weshalb sie Notruf wählte.