Pfatter Hinweise auf Drogenverstöße in Gemeinschaftsunterkunft

Foto: 123rf.com

Am Montag, 8. Februar, wurde in Pfatter eine Gemeinschaftsunterkunft durchsucht. Die Hintergründe hierfür waren, dass bei der PI Wörth an der Donau Hinweise auf Drogenverstöße (Konsum und Besitz) durch Bewohner dieser Unterkunft eingegangen waren.