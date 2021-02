Obduktion am Dienstag Ermittlungen zum tödlichen Höhlenunfall laufen auf Hochtouren

Am späten Samstagnachmittag, 6. Februar, kam es in Dietfurt an der Altmühl im Ortsteil Mühlbach zu einem Höhlenunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann tödlich verunglückte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg laufen weiterhin auf Hochtouren.