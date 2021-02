Tragisch Höhlenunfall im Landkreis Neumarkt – 57-jähriger Taucher kommt ums Leben

Foto: vifogra/Ralph Goppelt

Am späten Samstagnachmittag, 6. Februar, kam es in Dietfurt an der Altmühl im Ortsteil Mühlbach zu einem Höhlenunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann tödlich verunglückte. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.