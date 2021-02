Verletzt Höhlenunfall im Landkreis Neumarkt – Spezialkräfte müssen Taucher retten

Foto: vifogra/Schuh

Am Samstagnachmittag, 6. Februar, kam es zu einem Höhlenunfall bei Dietfurt an der Altmühl in der Oberpfalz. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort, denn die Bergung des Verletzten gestaltet sich schwierig.