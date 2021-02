Hinweise erbeten Eierwerfen gegen Hausmauer ist kein Scherz, sondern eine Straftat

Foto: Ekaterina Kondratova/123rf.com

Was am 31. Oktober 2020 als vermeintlicher Halloweenstreich begann – schon damals als strafbare Sachbeschädigung – setzte sich nun zu einer wiederholten Sachbeschädigung fort. In der Burgstraße in Parsberg wurden von unbekannten Tätern wiederholt das Küchenfenster eines Wohnhauses sowie die Hausmauer mit Eiern beworfen.