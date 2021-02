Fahrlässige Körperverletzung Labrador reißt sich los und beißt Passantin

Foto: 123rf.com

Eine Bisswunde am linken Unterarm erlitt eine 73-jährige Rentnerin, die beim Spazierengehen am Dienstag, 2. Februar, gegen 12 Uhr, im Bereich des Friedhofs in Nittendorf von einem Labrador angegriffen wurde.