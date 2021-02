Seubersdorf Leichtsinn mit schweren Folgen – 21-Jähriger bei Malerarbeiten schwer verletzt

Am Mittwoch, 3. Februar, um 7.50 Uhr, wollte ein 21-Jähriger zur Durchführung von Malerarbeiten in drei Metern Höhe ein Hallenfenster in Seubersdorf abkleben. Leichtsinnigerweise benutzte er dazu jedoch weder Leiter noch Gerüst, sondern stellte sich auf eine nasse Europalette, die von einem Arbeitskollegen mit Hilfe eines Radladers hochgehoben wurde.