Ladendiebstahl Schwanger oder nicht? – 30-Jährige klaut Schwangerschaftstest

Am Mittwoch, 3. Februar, um 8 Uhr, wurde eine 30-Jährige in einem Drogeriemarkt in Parsberg dabei beobachtet, wie sie einen Schwangerschaftstest im Wert von 12,45 Euro entwendete.