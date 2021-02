Zeugen gesucht Sattelzug rammt Bagger und flüchtet

Am Mittwoch, 3. Februar, gegen 13 Uhr, war ein 26-Jähriger mit einem 15-Tonnen-Radbagger der Marke „Atlas“ mit Grabarbeiten an einer Böschung an der Bundesstraße B20 in Cham, Höhe Chammünster, beschäftigt.