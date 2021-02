Prüfungen gerettet Rechtsreferendarin vergisst Koffer mit Gesetzessammlung im Bus – Sicherheitswacht sorgt für Happy End

Am Dienstag, 2. Februar, fanden zwei Mitglieder der Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Regensburg-Süd eine Gesetzessammlung im Linienbus und machten dadurch eine junge Regensburgerin sehr glücklich.

Regensburg. Gegen 16.30 Uhr fanden zwei Sicherheitswachtler während ihrer Streifentätigkeit im Bus der Linie 6 einen kleinen schwarzen Koffer. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine Gesetzessammlung handelte. Sie nahmen diese an sich und gaben sie in der Wache der PI Regensburg-Süd ab. Aufgrund einer Aufschrift am Koffer wurden die Justizbehörden Regensburg über den Fund informiert. Hier konnte zwischenzeitlich eine 25-jährige Regensburgerin als Eigentümerin ausgemacht werden. Diese ist zurzeit als Rechtsreferendarin beim Landgericht Regensburg tätig und hatte die Gesetzestexte auf ihrem Nachhauseweg im Bus vergessen. Sie war überglücklich, dass sie die Bücher nun zurückerhält, da die zahlreichen Markierungen und Vermerke, die sie während ihrer Studienzeit angebracht hat, enorm wichtig für die noch anstehenden Prüfungen sind.