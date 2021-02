Ermittler vor Ort Fahrlässiger Umgang mit glimmenden Ascheresten löste wohl Brand in Perlhütte aus

Foto: 123rf.com

In den Vormittagsstunden des Dienstags, 2. Februar, fanden an einer Brandstelle in Waldmünchener Ortsteil Perlhütte umfangreiche polizeiliche Untersuchungen bezüglich der Brandursache des Großbrandes vom 29. Januar statt.