Furth im Wald Schleierfahnder erstatten mehrere Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

Fahnder der Bayerischen Grenzpolizei kontrollierten in der Montagnacht, 1. Februar, kurz vor 23 Uhr, in Furth im Wald einen VW Sharan mit polnischer Zulassung. Im Pkw befanden sich sechs polnische Staatsangehörige, die auf dem Weg zu ihren deutschen Wohnadressen waren.

Furth im Wald. Alle waren aus unterschiedlichen Haushalten und zudem deutlich nach 21 Uhr unterwegs. Die Beamten erstatteten Ordnungswidrigkeitenanzeigen beim Landratsamt Cham. Die sechs Männer müssen mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

Auch in der Gegenrichtung wurde kurze Zeit später ein Ford Galaxy angehalten. Auch hier waren sechs polnische Männer im Fahrzeug, die von ihren Wohnungen in Niederbayern auf dem Weg in ihre Heimat waren. Auch in diesen Fällen erstatteten die Schleierfahnder Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.