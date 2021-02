Anzeige erstattet Polizisten gefilmt und im Internet samt Beleidigungen veröffentlicht

Bereits am Mittwoch, 27. Januar, stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Regensburg-Süd um 23.15 Uhr einen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkungen fest.

Regensburg. Ein 19-Jähriger Regensburger wurde in der Benzstraße angetroffen und konnte keinen triftigen Grund zum Verlassen seiner Wohnung angeben. Nachdem ihm eröffnet wurde, dass ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erwartet, äußerte der Mann seinen Unmut über die Kontrolle und kündigte „Konsequenzen“ für die Beamten an. Im Nachgang veröffentlichte er ein Video in einem sozialen Netzwerk, auf dem die Beamten beim Verlassen der Kontrollörtlichkeit zu sehen waren. Er untermalte dieses mit wahrheitswidrigen Behauptungen über die getroffenen Maßnahmen und Beleidigungen gegen die Polizisten. Nun erwartet ihn neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige ein Strafverfahren wegen Beleidigung.