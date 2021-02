Verdacht eines Raubdelikts Streit auf einem Parkplatz führt zu Großeinsatz in Regenstauf

Am Freitagabend, 29. Januar, gerieten mehrere Personen auf dem Rewe-Parkplatz in Regenstauf in Streit. Die Hintergründe und der genaue Ablauf des Vorfalls sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen der Geschehnisse.