Polizei ermittelt Unfallflüchtiger kann durch Hinweis gestellt werden

Am Samstag, 30. Januar, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße CHA55 zwischen Cham und Windischbergerdorf eine Verkehrsunfallflucht.

Cham. Eine 64-jährige Frau war mit ihrem Dacia Duster in Richtung Windischbergerdorf unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw auf ihren Fahrstreifen geriet und ihren Dacia touchierte. Hierdurch wurde der Seitenspiegel des Dacia beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, weshalb die 64-Jährige dies bei der Polizei Cham anzeigte.

Gegen 18.20 Uhr wurde die Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass in Windischbergerdorf in Nähe des Friedhofs ein Pkw BMW 7er in einer Wiese neben der Fahrbahn steht. Wie ermittelt werden konnte, war der 77-jährige Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn in die Wiese gerutscht. Es wurde niemand verletzt, der Pkw blieb fahrbereit und konnte in Eigenregie geborgen werden. Bei der polizeilichen Aufnahme konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem 7er BMW um das Verursacherfahrzeug des oben genannten Verkehrsunfalls samt Fahrer handelte. Gegen den 73-Jährigen wird daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.