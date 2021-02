Zeugen gesucht Hakenkreuz-Schmiererei in Nittendorf festgestellt

Eine Hakenkreuz-Schmiererei in einem Treppenhaus-Lift wurde von einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Nittendorf An der Brunnenwiese am Samstag, 30. Januar, gegen 15.15 Uhr, festgestellt und zur Anzeige gebracht.