Zwei Leichtverletzte Falsche Fahrbahn genommen und Unfall gebaut

Am Freitag, 29. Januar, gegen 18.10 Uhr, bog eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus der Kastenmaierstraße in Regensburg nach links in die Straubinger Straße ein. Nach eigenen Angaben fuhr sie hierbei aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse auf die hier baulich getrennte Gegenfahrbahn ein.