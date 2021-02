Anzeigen erstattet Vier Personen aus vier Haushalten feiern Party trotz Corona-Ausgangssperre

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Nach dem Hinweis eines Anwohners überprüften die Beamten der PI Parsberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30 auf 31. Januar, kurz nach Mitternacht, das Treiben in einem Anwesen in der Wolfganger Straße in Velburg.