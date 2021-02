Hinweise erbeten Dieb klaut Geldbörse einer anderen Kundin

Einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit nutzte am Samstagmittag, 30. Januar, ein bislang Unbekannter in Furth im Wald aus. Er entwendete aus einem Einkaufswagen einer Kundin deren Geldbörse.

Furth im Wald. Die 43-jährige Frau befand sich gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Von-Müller-Straße, als ein verwahrlost wirkender Mann um die 60 Jahre die Gelegenheit ergriff und die Börse an sich nahm. Der Mann trug einen Vollbart unter der Maske und hatte eine grüne Jacke an. Er führte eine Plastiktüte mit sich.

Wer hat Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise unter der Telefonnummer 09973/ 5040 erbittet die Polizei Furth im Wald, die wegen Diebstahls ermittelt.