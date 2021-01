Bei Nittendorf Zu schnell bei Regen unterwegs – Porsche prallt auf der A3 in die Schutzplanke

Am Samstag, 30. Januar, gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Porsche-Fahrer die A3 in Fahrtrichtung Passau. Kurz nach der Anschlussstelle Nittendorf wollte dieser mit wesentlich höherer Geschwindigkeit einen anderen Pkw überholen. Dabei geriet er bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte in die rechte Schutzplanke, schleuderte wieder über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke, bis er schließlich am linken Fahrstreifen liegen blieb.