Die Polizei bittet um Hinweise Pkw-Reifen in Neutraubling zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter zerstach an einem geparkten, grauen Audi A 4 den linken Hinterreifen. Am Pkw entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Neutraubling. Der Fahrzeugeigentümer, ein 39-jähriger Mann hatte den Pkw am Freitag, 29. Januar, im Zeitraum von 7 bis 20.20 Uhr im Bereich der Moosgrabenstraße/Ecke Herbert-Scholz-Straße geparkt. Als er wieder zu seinem Pkw kam, stellte er den Schaden fest.

Im Tatzeitraum konnte in unmittelbarer Nähe zum Pkw ein unbekannter Mann in verdächtiger Weise beobachtet werden. Dass es sich hierbei um den Täter handelt, kann nicht ausgeschlossen werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre, circa 1,80 Meter groß, dicke Erscheinung, circa 100 Kilo und unrasiert/Drei-Tage-Bart. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 9302-0 erbeten.