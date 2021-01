Unfall in der Grünthaler Straße Über 1,1 Promille – 23-Jähriger legt in Regensburg sein Auto aufs Dach

Am Sonntagmorgen, 31. Januar, gegen 7.35 Uhr ereignete sich in der Grünthaler Straße in Regensburg ein Unfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet. Der Pkw überschlug sich dabei und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.