15 Feuerwehren im Einsatz Zwei Verletzte bei Brand in Waldmünchen – 200.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am Freitag, 29. Januar, gegen 13.50 Uhr, in Waldmünchen ein circa acht mal drei Meter großer Holzschuppen, der an ein Wohnhaus angrenzt, in Vollbrand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über, wodurch dieser ebenfalls in Vollbrand geriet.