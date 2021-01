Unfall bei Eschlkam Lkw landet im Straßengraben

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 29. Januar, kurz nach 7 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw mit Kofferaufbau die Staatsstraße 2140 von Furth im Wald kommend in Richtung Neukirchen beim Heiligen Blut. Im Bereich Eschlkam, zwischen der Einmündung Leminger Straße und der Abzweigung in Richtung Neuaign/Landesgrenze, kam ihm offenbar ein weiterer Lkw entgegen, sodass es zum Unfall kam.