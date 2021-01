Technische Ursache 85-Jährige bei Brand in Wildenstein verletzt

Am frühen Freitagmittag, 29. Januar, kam es im Dietfurter Ortsteil Wildenstein zum Brand eines älteren Einfamilienhauses.

Dietfurt/Landkreis Neumarkt. Gegen 10.45 Uhr wurde die 85-jährige Hauseigentümerin von einem Stromausfall hochgeschreckt. Bei einer Nachschau im Obergeschoss stellte sie bereits erhebliche Rauchentwicklung fest. Zeitgleich schlug auch einer ihrer Rauchmelder Alarm. Die Frau konnte glücklicherweise nur mit einer leichten Brandrauchvergiftung das Anwesen verlassen und die Rettungskräfte verständigen

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Die Wehren aus Dietfurt, Breitenbrunn und Hemau konnten diesen schnell unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen. Aufgrund der unklaren Brandursache wurde ein Brandermittler der Kriminalpolizei in Regensburg hinzugezogen. Bei seinen intensiven Nachforschungen konnte er keinerlei menschliches Versagen feststellen. Vielmehr deuten derzeit sämtliche ausgewerteten Spuren auf eine unbekannte technische Ursache in der Zwischendecke hin. Bei dem Brand wurde nur die Eigentümerin leicht verletzt und von den Rettungskräften vor Ort versorgt.