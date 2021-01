Die Polizei bittet um Hinweise Sakrale Gegenstände bei Waldmünchen aufgefunden

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 28. Januar, gegen 17 Uhr, wurden durch eine Streife der Bundespolizei in der Nähe eines Parkplatzes bei der Kreisstraße CHA56 in Richtung Untergrafenried mehrere Müllsäcke mit sakralen Gegenständen aufgefunden.