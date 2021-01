Polizei sucht Zeugen Telefonbetrüger schlagen erneut zu

Am Mittwoch, 27. Januar, riefen Betrüger vermehrt in Regensburg an und versuchten Menschen in die Irre zu führen. Leider gelang es den Betrügern erneut in einem Fall an das Bargeld eines Seniorenpaars zu kommen.