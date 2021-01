Die Polizei ermittelt 31-Jährige klaut Kinderbuch

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 28. Januar, um 9.23 Uhr hat eine 31-jährige Frau aus dem Landkreis Kelheim in einem Verbrauchermarkt in der Straubinger Straße in Abensberg ein Kinderbuch entwendet.