50.000 Euro Schaden Ein Schwerverletzter bei Unfall bei Obertraubling

Am Donnerstag, 28. Januar, 8.25 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Techniker mit seinem Firmenfahrzeug auf der Kreisstraße R12 von Egglfing kommend in Richtung Obertraubling. Ihm folgte ein 25-jähriger mit seinem Audi, als es zum Unfall kam.

Obertraubling. An der Abzweigung zum Umspannwerk wollte der Techniker nach links zum Umspannwerk abbiegen. In diesem Moment war der nachfolgende Pkw-Lenker gerade im Begriff zu überholen und rammte den abbiegenden Kleintransporter des Technikers. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin von der Fahrbahn. Der Kleintransporter kam in einem Entwässerungsgraben zum Liegen, der Audi in einem angrenzenden Feld. Der exakte Unfallhergang ist noch nicht vollständig geklärt.

Der Fahrer des Firmenfahrzeuges wurde mit schweren Verletzungen, der Audi-Lenker mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Audi wurde total beschädigt, der Kleintransporter wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.