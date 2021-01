Unfall in Neutraubling Linksabbieger übersieht Gegenverkehr – zwei Leichtverletzte, 20.000 Euro Schaden

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 28. Januar, 19.15 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW die Ostumgehung in Neutraubling und wollte an der Abzweigung zur Rosenhofer Straße nach links in diese abbiegen. In diesem Moment kam ihm eine 25-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem BMW entgegen und beide Fahrzeuge kollidierten.