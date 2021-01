Unfall Pkw überschlägt sich im Straßengraben – Fahrerin mittelschwer verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 27. Januar, um 8.30 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Daihatsu auf der Kreisstraße von Eichenhofen in Richtung Darshofen in Parsberg. Kurz vor Darshofen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.