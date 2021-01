„Wieder einmal“ Im Stamsrieder Ortsteil Asbach fehlt das Ortsschild – waren Souvenir-Jäger am Werk?

Wenn eine Pressemitteilung der Polizei mit „Diebstahl eines Ortschildes“ überschrieben ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat mal wieder ein Scherzkeks (meist im Suff) das Schild abgeschraubt – oder aber ein Souvenir-Jäger war unterwegs, um sich ein begehrtes Teil zu sichern.

Stamsried. Die Gemeinde Petting im oberbayerischen Landkreis Traunstein kann hier das ein oder andere Lied von singen. Zuletzt Schlagzeilen machte das Örtchen Fucking in Österreich. Dort hat man nun beschlossen, die Gemeinde in Fugging umzubenennen.

Aktuell beschäftigt sich die Polizei in Roding (Landkreis Cham) mit so einem skurrilen Ortsschild-Diebstahl. Im Stamsrieder Ortsteil Asbach fehlt – „wieder einmal“, so die Polizei – das Ortsschild. Geklaut wurde es am Mittwoch, 27. Januar, zwischen 20.30 und 20.55 Uhr. Eventuell hat hier ein Liebhaber eines bekannten Weinbrandes Hand an das Ortsschild gelegt ...

Da die Asbacher ihr Schild gerne wieder hätten, bittet die Polizei unter der Nummer 09461/ 9421-0 um Hinweise auf den Verbleib.