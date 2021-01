Ermittlungen laufen 18-Jährige wird belästigt – Polizei sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Eine 18-jährige Landkreisbewohnerin kam am Dienstag, 26. Januar, zur Polizei, weil sie am Dienstag gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Frankenstraße und Drehergasse in Regensburg von zwei männlichen dunkelhäutigen Personen belästigt wurde.