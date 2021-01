Ermittlungen in Pentling 22-Jährigen mit einem Messer verletzt – 26-Jähriger in U-Haft

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 26. Januar, eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in Pentling so heftig, dass es zu einem Messerangriff auf einen 22-Jährigen kam und er dabei leicht verletzt wurde. Der 26-jährige Beschuldigte befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.