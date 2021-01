9.000 Euro Schaden 44-Jähriger fährt rückwärts auf die Bundesstraße und übersieht Pkw einer 28-Jährigen

Am Dienstag, 26. Januar, befuhr ein 44-jähriger Fahrer eines VW Crafter die Bundesstraße B20 in Richtung Cham. Da er sich verfahren hatte, fuhr der Mann auf Höhe Höfen rückwärts auf einen Feldweg neben der B20 und wollte wenden. Anschließend fuhr der Mann wieder auf die B20 und übersah dabei eine 28-jährige VW-Touran-Fahrerin, die Richtung Straubing unterwegs war.

Cham. Es kam zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, der 44-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Die Feuerwehr unterstützte bei der Räumung der Unfallstelle. Die Polizei nahm den Unfall auf.