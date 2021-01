Zeugen gesucht Die Polizei bittet um Hinweise zu Einbrüchen in Treffelstein

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 25. auf 26. Januar, kam es durch bislang unbekannte Täter zu drei Einbrüchen in Scheunen bzw. in ein leerstehendes älteres Wohnanwesen im Treffelsteiner Ortsteil Kleeberg.