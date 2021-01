Zeugenaussagen Prozess wegen versuchten Mordes – Ärzte und Sachverständiger berichten zu Verletzungen

Am Landgericht Regensburg läuft seit dem 14. Januar 2021 ein Prozess wegen versuchten Mordes. Angeklagt ist eine 25-Jährige aus Regensburg, die versucht haben soll, ihren Vater in der gemeinsamen Wohnung in Regensburg mit einem Küchenmesser zu töten – so die Anklage. Am Mittwoch, 27. Januar, sagten verschiedene Zeugen aus und ein Rechtsmediziner erstattete sein Sachverständigen-Gutachten.

Regensburg. Wesentlicher Inhalt der Zeugenaussagen am Mittwoch waren die verschiedenen Verletzungen des Geschädigten, der Mutter der Angeklagten und der Angeklagten selbst. Nach der Verlesung des Operationsberichts des behandelnden Assistenzarztes am Uniklinikum Regensburg – dieser wird in der Covid-Bekämpfung benötigt und war daher entschuldigt – sagte als erste Zeugin eine Ärztin aus, die berichtete, dass sie selbst den Geschädigten nie gesehen oder behandelt hätte. Ein weiterer Zeuge, ein Stationsarzt, habe den Geschädigten am Folge- sowie am Nachfolgetag der mutmaßlichen Tat sowie im Rahmen einer Kontrolle untersucht. Er berichtete von einer „schmutzigen“, circa sechs Zentimeter langen und circa zwei Zentimeter tiefen Schnittwunde beim Geschädigten und von einer zweimaligen Hämatombildung.

Ein weiterer Zeuge war der Hausarzt der Familie. Er gab an, die Angeklagte seit ihrem dritten Lebensjahr zu kennen, wobei diese nie kontinuierlich seine Praxis besucht hätte. Am 26. Mai 2020, zwei Tage nach dem Vorfall, sei der Geschädigte wegen anderer Beschwerden zu ihm gekommen und der Hausarzt habe kurz die Wunde gesehen, jedoch nicht weiter mit dem Geschädigten darüber gesprochen.

Anschließend sagte ein Beamter der KPI Regensburg vor Gericht aus. Dieser übernahm im Krankenhaus die Vernehmungen der Eltern der Angeklagten. Da sich diese beiden jedoch auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht beriefen, gab der Zeuge lediglich an, dass weder die Mutter noch der Vater der Angeklagten zum Zeitpunkt der Vernehmung alkoholisiert gewesen seien. Die Mutter sei bereits entlassen worden, während der Vater auf der Station gelegen habe.

Weiter sagte eine Nachbarin der Familie aus, die vor Gericht erzählte, dass sie von der Mutter der Angeklagten an jenem 24. Mai 2020 gebeten worden sei, den Notruf anzurufen, was sie auch gemacht habe. Auf Nachfrage gab sie des Weiteren an, am Treppeneingang und in der Wohnung Blut gesehen zu haben. Die Zeugin bestätigte außerdem, dass die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – so ausgesehen habe, wie das Asservat, das der Richter ihr vorzeigte. Von der Mutter der Angeklagten habe sie vor dem Vorfall erfahren, dass die Angeklagte immer wieder „Ausraster“ und „Wutausbrüche“ erlitten habe und dass die Mutter einen Drogenkonsum ihrer Tochter vermutet habe.

Zuletzt erfolgte am Mittwochvormittag das Sachverständigen-Gutachten eines Rechtsmediziners. Dieser präzisierte, dass die Schnittwunde gemäß der Lichtbilder vier Zentimeter lang und zwei bis drei Zentimeter tief sowie sehr hoch – fast schon nicht mehr im Halsbereich – gewesen sei. Der Geschädigte habe zudem „reichlich Blut verloren“, sein Bewusstsein sei jedoch unbeeinträchtigt gewesen, lediglich die Herzfrequenz sei erhöht gewesen – vermutlich aufgrund der Aufregung. Der Zustand des Geschädigten habe sich nicht weiter verschlechtert und die Schmerzen seien wohl erträglich gewesen, so der Sachverständige. Die Mutter habe an zwei Fingern oberflächliche Verletzungen erlitten, die Angeklagte eine „tiefe, stark blutende Schnittwunde am Zeigefinger“. Spätfolgen seien bei der Mutter sowie der Angeklagten nicht zu erwarten. Der Zeuge bestätigte, dass das mutmaßliche Messer geeignet sei, Verletzungen der genannten Art hervorzurufen.

Der Prozess wird am Dienstag, 2. Februar, fortgesetzt.