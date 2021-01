Schneeverwehungen Ins Schleudern geraten – 18-Jährige prallt in den Gegenverkehr

Am Sonntag, 24. Januar, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Cham die Staatsstraße 2151 aus Richtung Neunburg vorm Wald. Kurz vor Rötz kam die junge Frau aufgrund Schneeverwehungen ins Schleudern und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn.

Rötz/Landkreis Cham. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer aus dem Gemeindebereich Rötz die gleiche Straße in die Gegenrichtung und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt circa 40.000 Euro. Die Regelung des Verkehrs sowie die Reinigung der Fahrbahn übernahm die Feuerwehr Rötz. Die Staatsstraße war für die Dauer von circa zwei Stunden gesperrt.