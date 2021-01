Unfallflucht Unbekannter touchiert geparktes Fahrzeug und fährt weiter

Einen Schaden von circa 1.000 Euro hat ein Autobesitzer zu beklagen, dessen Fahrzeug am Donnerstag, 21. Januar, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr, in Viehhausen in der Reichenthalstraße auf einem Parkplatz abgestellt war.